Дмитриев вылетел из США после двухдневных переговоров по Украине

Спецпредставитель президента завершил серию переговоров с американской делегацией.
Владимир Рубанов 22-12-2025 06:42
© Фото: Алексей Алексеев, РИА Новости

Спецпредставитель президента РФ, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев покинул Майами. Об этом сообщает РИА Новости. Он завершил серию переговоров с американской делегацией по урегулированию ситуации на Украине.

Дмитриев прибыл во Флориду в субботу. Там он встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и бизнесменом, зятем Трампа Джаредом Кушнером. Эти переговоры российский спецпредставитель охарактеризовал как конструктивные. В воскресенье встречи продолжились. Оценивая результаты очередного раунда, Дмитриев подчеркнул, что сторонники войны не смогли сорвать диалог между Россией и США.

Уиткофф также охарактеризовал как конструктивные переговоры, которые он провел с российским спецпредставителем. Сам глава РФПИ упомянул о возможной встрече в будущем делегаций России и США в Москве.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Дмитриев вернется в понедельник и доложит Владимиру Путину о контактах с США. Ожидается, что спецпредставитель привезет сведения о результатах контактов американцев с европейцами и украинцами. По результатам командировки будет ясно, что можно принять, а что категорически нельзя, добавил Ушаков. Он допустил, что большинство предложений Киева могут оказаться неприемлемыми.

#Украина #сша #переговоры #джаред кушнер #Кирилл Дмитриев #Майами #Юрий Ушаков #стив Уиткофф
