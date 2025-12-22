Дмитриев вылетел из США после двухдневных переговоров по Украине

Спецпредставитель президента РФ, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев покинул Майами. Об этом сообщает РИА Новости. Он завершил серию переговоров с американской делегацией по урегулированию ситуации на Украине.

Дмитриев прибыл во Флориду в субботу. Там он встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и бизнесменом, зятем Трампа Джаредом Кушнером. Эти переговоры российский спецпредставитель охарактеризовал как конструктивные. В воскресенье встречи продолжились. Оценивая результаты очередного раунда, Дмитриев подчеркнул, что сторонники войны не смогли сорвать диалог между Россией и США.

Уиткофф также охарактеризовал как конструктивные переговоры, которые он провел с российским спецпредставителем. Сам глава РФПИ упомянул о возможной встрече в будущем делегаций России и США в Москве.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Дмитриев вернется в понедельник и доложит Владимиру Путину о контактах с США. Ожидается, что спецпредставитель привезет сведения о результатах контактов американцев с европейцами и украинцами. По результатам командировки будет ясно, что можно принять, а что категорически нельзя, добавил Ушаков. Он допустил, что большинство предложений Киева могут оказаться неприемлемыми.