Нацразведка США назвала лживыми заявления о планах РФ атаковать Европу

Ведомстве потребовали не дискредитировать попытки Дональда Трампа остановить конфликт на Украине.
Константин Денисов 21-12-2025 03:04
© Фото: IMAGO, Offenberg, Globallookpress

Глава Нацразведки США Тулси Габбард обвинила ЕС во лжи в заявлениях о планах России напасть на Европу. Об этом она сообщила в соцсети Х.

«Подстрекатели войны «глубинного государства» и их пропагандистские СМИ снова пытаются подорвать усилия президента Трампа по установлению мира на Украине - и, собственно, в Европе», - написала Габбард.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан сравнил главу Евродипломатии Каю Каллас с Наполеоном и Адольфом Гитлером. Он призвал вспомнить курс мировой истории и результаты попыток французского императора и лидера немецких нацистов завоевать Россию.

Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте делает абсурдные заявления о намерениях России развязать войну с Европой. Также российский лидер обещал жестко ответить ЕС в случае блокады Калинигнрадской области.

