Роскосмос показал новые кадры пожара в Лос-Анджелесе

Роскосмос опубликовал новые фотографии со спутника «Ресурс-П». На них видно пожар и дым над Лос-Анджелесом в штате Калифорния.

На снимке видны густой дым и несколько очагов горения.

Природные пожары начались в округе Лос-Анджелес 7 января. Сейчас пожарные службы выясняют, мог ли стать их причиной оборванный провод в Херсте недалеко от долины Сан-Фернандо в Южной Калифорнии.

Огонь начал стремительно распространяться из-за сухой и ветреной погоды. По последним данным, площадь пожаров в округе составила почти 15,5 тысяч гектаров. Огонь разрушил больше 12,3 тысячи зданий, в том числе особняки знаменитостей в престижном районе Пасифик Палисейдс.

Пожарные штата столкнулись с нехваткой воды, техники и личного состава. В помощь коллегам в Калифорнию прилетели 30 спасателей из Мексики. Трамп обвинил власти штата в халатности и потребовал отставки губернатора-демократа Гэвина Ньюсома.

Американский президент Джо Байден назвал эти пожары самыми масштабными и разрушительными в истории штата. По последним данным погибли 16 человек, еще 13 пропали без вести.