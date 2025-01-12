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В США назвали еще одну возможную причину пожаров в Калифорнии

Общая площадь возгорания превысила 1 300 гектаров. Бушующие пожары уже назвали самыми разрушительными в истории Лос-Анджелеса. 
Ирина Егорова 2025-01-12 00:12:45
© Фото: Александр Горбунов, РИА Новости/Пресс-служба Роскосмоса РКК «Энергия»

Электротехническое оборудование коммунальной компании Edison International могло стать причиной возникновения мощных пожаров в Калифорнии. Об этом сообщает Bloomberg.

Пожарные службы выясняют, мог ли оборванный провод, обнаруженный на связанной с линией электропередачи 220 кВ опоре, вызвать возгорание в Херсте недалеко от долины Сан-Фернандо в Южной Калифорнии. В самой организации заявили, что не знают когда именно произошел обрыв проводов - до или после начала пожаров.

Еще одной версией возникновения пожаров в Лос-Анджелесе ранее назывался поджог мужчиной, которой пытался развести огонь в районах Калабасас и Вест-Хиллз. Однако позже полиция и следствие не подтвердили эту версию.

Общая площадь возгорания уже превысила 1 300 гектаров. Бушующие пожары назвали самыми разрушительными в истории Лос-Анджелеса. Огонь охватил такие районы как Пасифик-Палисейдс, Альтадену, Малибу, Итон и Херст.

Метеорологи связывают столь стремительное распространение огня с ветреной и сухой погодой. В штате несколько месяцев не было дождя. Федеральные власти объявили режим масштабного стихийного бедствия.

По последней информации, погибли 11 человек, не менее 10 тысяч объектов недвижимости уничтожены, среди которых дома некоторых голливудских звезд.

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