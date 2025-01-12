Спасатели из Мексики прилетели в Калифорнию для тушения лесных пожаров

Тридцать мексиканских спасателей прилетели в Калифорнию для тушения лесных пожаров, сообщили в МИД республики в Х.

Они помогут своим коллегам в локализации очагов возгорания.

«Мы отправляем 30 спасателей Национальной лесной комиссии в Калифорнию, США, чтобы помочь в борьбе с пожарами, которые полыхают в округе Лос-Анджелес», - сообщалось на странице Национальной лесной комиссии Мексики в Х.

На данный момент в Калифорнии активны шесть очагов возгорания. Команда мексиканских пожарных будет отправлена на борьбу с одним из них.

Мощные лесные пожары охватили Калифорнию 7 января 2025 года и на сегодняшний день борьба с огнем продолжается. Предполагается, что огонь стремительно распространился из-за низкой влажности, засушливыми условиями и ураганного ветра.

В результате самых разрушительных пожаров в истории Лос-Анджелеса, погибли 11 человек, около 180 тысяч покинули свои дома. Уничтожено или разрушено более 10 тысяч строений, в том числе дома нескольких знаменитостей. Общий экономический ущерб от стихийного удара оценивают в 50 млрд долларов.

В это время калифорнийские страховые компании уже готовы терпеть потери до 20 млрд долларов после масштабного бедствия. По словам Камалы Харрис, не все потерявшие жилье в Лос-Анджелесе смогут получить страховые выплаты из-за отсутствия страховки. При этом президент США Джо Байден пообещал выплатить по 750 долларов каждому пострадавшему при пожарах.