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Трамп призвал уйти в отставку губернатора Калифорнии на фоне пожаров

Избранный президент США подчеркнул, что огнем охвачены самые красивые и лучшие уголки страны.
Виктория Бокий 2025-01-09 09:43:53
© Фото: Michael Ho Wai Lee, Keystone Press Agency, Global Look Press

Избранный президент США Дональд Трамп призвал губернатора Калифорнии Гэвина Ньсома уйти в отставку из-за ситуации с пожарами в штате.

В социальной сети республиканец написал, что горят самые красивые и лучшие районы США, подчеркнув, что «все превратилось в пепел».

«Один из лучших и красивейших уголков Соединенных Штатов Америки сгорает дотла. Все превратилось в пепел, и Гэвин Ньюскам (Трамп специально переиначил фамилию губернатора Калифорнии. – Прим. ред.) должен уйти в отставку. Это все его вина», - говорится в сообщении.

Крупнейший пожар разворачивается в Калифорнии. На фоне этого президент США Джо Байден объявил о введении режима масштабного бедствия в штате. Огонь уничтожил уже более тысячи домов, в числе которых особняк американкой телеведущей Пэрис Хилтон и других знаменитостей.

#пожар #сша #Дональд Трамп #Калифорния #гэвин ньюсом
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