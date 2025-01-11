Губернатор Калифорнии потребовал объяснить нехватку воды для пожарных

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом потребовал объяснить, с чем связана нехватка воды в пожарных гидрантах и пустое водохранилище во время масштабных пожаров в штате. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на его страницу в соцсети X.

«Мы должны все выяснить для того, чтобы быть уверенными, что такого больше не случится, и что у нас есть все необходимые ресурсы для борьбы с такими катастрофическими пожарами», — написал Ньюсом.

К своему сообщению губернатор Калифорнии прикрепил официальное письмо главному исполнительному директору департамента водоснабжения и энергетики Лос-Анджелеса и главе крупнейшей муниципальной службы общественных работ в США.

Ранее президент США Джо Байден пообещал выплатить по 750 долларов каждому пострадавшему при пожарах в Калифорнии. После этого вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис заявила, что не все потерявшие жилье в Лос-Анджелесе из-за лесных пожаров смогут получить страховые выплаты из-за отсутствия страховки. В это время калифорнийские страховые компании уже готовы терпеть потери до 20 млрд долларов после масштабного бедствия.