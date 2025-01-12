Число жертв пожаров в Калифорнии выросло до 16

Число погибших во время лесных пожаров в Лос-Анджелесе увеличилось до 16. Об этом сегодня сообщает NBC News. Отмечается, что количество жертв может увеличится.

«Чиновники заявили, что истинное число погибших неизвестно, поскольку пожары продолжают уничтожать кварталы», - говорят журналисты.

В свою очередь шериф округа Лос-Анджелес заявил, что около 13 человек пропали без вести.

«Неясно, связаны ли сообщения о пропавших людях с пожарами», - сказал он.

Напомним, крупные лесные пожары разгорелись на этой неделе. Они уничтожили тысячи строений. Около 180 000 человек были вынуждены покинуть свои дома.