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Число жертв пожаров в Калифорнии выросло до 16

Еще 13 человек пропали без вести.
Сергей Лебедев 2025-01-12 06:51:53
© Фото: Nick Ut, Keystone Press Agency, Global Look Press

Число погибших во время лесных пожаров в Лос-Анджелесе увеличилось до 16. Об этом сегодня сообщает NBC News. Отмечается, что количество жертв может увеличится.

«Чиновники заявили, что истинное число погибших неизвестно, поскольку пожары продолжают уничтожать кварталы», - говорят журналисты.

В свою очередь шериф округа Лос-Анджелес заявил, что около 13 человек пропали без вести.

«Неясно, связаны ли сообщения о пропавших людях с пожарами», - сказал он.

Напомним, крупные лесные пожары разгорелись на этой неделе. Они уничтожили тысячи строений. Около 180 000 человек были вынуждены покинуть свои дома. 

#в стране и мире #лос-анджелес #огонь #Возгорание #погибшие #пожары
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