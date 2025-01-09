Дома нескольких голливудских звезд сгорели при пожаре в Лос-Анджелесе

В элитном районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс разбушевавшийся пожар охватил особняки голливудских звезд. Свои дома потеряли телеведущая Пэрис Хилтон, актриса Анна Фэрис, актер Юджин Леви, Энтони Хопкинс, Бен Аффлек и другие селебрити. Об этом сообщает издание Page Six.

По данным источника, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение, в связи с которым более 30 тыс. жителей Лос-Анджелеса оставили свои дома и покинули горящий город.

В Лос-Анджелесе масштабные пожары бушуют с 7 января. На фоне случившегося президент США Джо Байден объявил о введении режима масштабного бедствия в Калифорнии. Сообщалось, что пострадавшим будет оказана помощь от властей.

Избранный президент США Дональд Трамп, узнав о случившемся в Калифорнии, призвал уйти в отставку действующего губернатора штата Гэвина Ньюсома.