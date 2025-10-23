Борьба с «глубинным государством»: в США появился кризис доверия к разведкам

Вашингтон охватила масштабная политическая перестройка. Временная приостановка работы правительства из-за затягивания с принятием бюджета на 2026 год не помешала президенту Дональду Трампу приступить к реализации своего очередного амбициозного проекта. Республиканец-президент, которого демократы воспринимают исключительно как «слона в посудной лавке», не опасаясь гнева своей супруги Мелании, отдал часть предназначенных для нее помещений в Восточном крыле Белого дома под строительство бального зала. Изыскать средства на это Трамп планирует за счет иска к министерству юстиции в отношении своего уголовного преследования, ущерб от которого оценили в четверть миллиарда долларов.

«Если я получу деньги от государства, то я сделаю что-нибудь хорошее. Например, отдам их на благотворительность или передам Белому дому. Мы преобразим Белый дом, и мы отлично справляемся с этим. Как вы знаете, бальный зал уже в стадии строительства более 150 лет», - сделал заявление глава американского государства.

На этом фоне в штате Мэриленд часть федеральных служащих, отправленных в вынужденный отпуск, выстраиваются в очереди за гуманитарной помощью. С учетом первого президентского срока Трампа длительность приостановки работы правительства уже побила рекорд Джимми Картера. Как заявил спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон, демократы вновь взяли курс на ужесточение антироссийских санкций. Но пока не смогли договориться даже о собственном бюджете: 11-ая попытка проголосовать завершилась крахом.

Борьба Трампа с «глубинным государством», против которого он, по сути, и выстроил свою предвыборную кампанию, вступает в новую фазу. Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер вновь пытаются не дать разгореться пожару на Ближнем Востоке. Кушнера называют одним из авторов соглашения с радикальной группировкой ХАМАС. Американцы прибыли в Израиль в составе делегации Джея Ди Вэнса, который провел сегодня переговоры с Нетаньяху.

Но перед этим в эфире телешоу Уиткофф и Кушнер рассказали, как же именно стало возможным заключить сделку. Выяснилось, что информация, которую они получали напрямую от властей Катара, Египта и Израиля, мягко говоря, отличалась от той, что поступала Трампу в секретных докладах от аналитиков ЦРУ.

«Мы поддерживали прямую связь с лидерами этих трех стран. Мы слышали, что ХАМАС положительно относится к мирному соглашению. Но я три раза в день получал отчеты ЦРУ. В них говорилось о том, что ХАМАС собирается сказать "Нет"», - сказал спецпосланник президента США Стив Уиткофф в эфире шоу 60 minutes.

В стане людей Трампа, которые имеют на него особое влияние, - и его бывший главный стратег Стив Бэннон. Даже после отставки тот продолжал пользоваться расположением американского президента. Так, из книги корреспондента ABC News Джонатана Карла выяснилось, что Трамп звонил Бэннону, чтобы узнать его мнение о готовящейся тогда сделке по минералам с Украиной. Бэннон выступил против предоставления гарантий безопасности Украине и предостерег Трампа от доверия как Зеленскому, так и европейцам. Он же и прокомментировал сказанное Уиткоффом и призвал директора ЦРУ Джона Рэтклиффа уйти в отставку.

«Необходимости в этом не было. Необходимость была в том, чтобы устранить переговорщиков. Смотрите, что сделали. Уиткофф не смог провести встречу в Маскате, Оман. Почему? Потому что Моссад контролирует ЦРУ. Боже, храни Тулси Габбард», - произнес бывший старший советник Трампа в 2017 году Стивен Бэннон.

Тулси Габбард - директор Национальной разведки, которую, как и директора ФБР Кэша Патела, оппоненты Трампа обвиняют в отсутствии опыта. В свою очередь она обвинила администрацию Байдена в приватизации государственных институтов и заявила, что намерена бороться с этим во главе созданной ею же рабочей группы.

Тем временем вновь активизировались разговоры о прошлогоднем покушении на Трампа. Некоторые пользователи в Сети назвали ее в прямом смысле «притянутой за уши». Видимо, забыли про известную американскую пластику, усомнившись в подлинности фотографии и в том, что на ухе не осталось следов от пуль.

Тем временем Секретная служба США вновь дает пищу для таких слухов и домыслов. Рядом с аэропортом Палм-Бич якобы обнаружили охотничью вышку в прямой зоне видимости президентского борта. Никаких доказательств этого, впрочем, также не предоставили. Но на всякий случай, как пишет FoxNews, попросили Трампа воспользоваться резервным трапом, расположенным как можно ниже к земле.