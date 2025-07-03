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WP: Трамп попросил снимок КТ мозга после первого покушения

Действующего главу Белого дома дважды пытались лишить жизни.
Константин Денисов 2025-07-03 04:36:18
© Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп попросил снимок головного мозга после первой попытки покушения на свою жизнь. Об этом сообщает The Washington Post.

Издание ссылается на книгу «2024: как Трамп вернул себе Белый дом, а демократы потеряли Америку», в которой рассказана эта история.

Однако врачи отказали на тот момент кандидату в президенты, сообщив, что больше не выдают снимки на руки. Однако бывшего и будущего американского лидера это не остановило, поскольку он хотел убедиться, что с ним все в порядке.

Первый раз на жизнь Трампа покушался 20-летний Мэтью Крукс, который стрелял в политика во время предвыборного митинга в Пенсильвании. Пуля задела ухо Трампа.

15 сентября Райан Уэсли Раут пытался застрелить Трампа возле его же гольф-клуба, однако силовики сработали оперативно и обезвредили злоумышленника.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #покушение
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