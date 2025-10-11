Более четырех тысяч госслужащих США попали под сокращение из-за шатдауна

Из-за затянувшегося шатдауна в США без работы остались уже более четырех тысяч государственных служащих. Все эти люди попали под сокращение из-за частичной приостановки работы американского правительства по причине отсутствия бюджетного финансирования.

«Администрация Трампа уволила более 4 100 сотрудников в пятницу на фоне продолжающейся приостановки работы правительства, согласно новому судебному иску Министерства юстиции США», - говорится в сообщении издания The Hill.

Больше всего сотрудников уволены в американском минфине (1 446 человек). Также уведомления о сокращении рабочих мест отправили не менее 1,1 тысячи специалистам министерства здравоохранения и социальных служб. Увольняют и 466 работников министерства образования и 442 человека из министерства жилищного строительства и городского развития США.

Американский минторг прощается с 315 служащими, а министерство энергетики - со 187. В МВД увольняют только 176 сотрудников, сообщает ТАСС со ссылкой на документ, который Белый дом направил в суд Северного округа штата Калифорния в связи с иском Американской федерации государственных служащих (AFGE). А окружной судья Сьюзан Иллстон обязала администрацию США предоставить информацию по иску.

Однако, как пишет The Hill, эти цифры увольнений - не окончательные и будут новые. Увольняемые госслужащие лишатся рабочих мест примерно в 30-60-дневный срок.

Неделей ранее Белый дом составил списки сотрудников на увольнение, а специалисты Goldman Sachs подсчитали, что количество безработных из-за шатдауна только в октябре может составить 43 тысячи человек.