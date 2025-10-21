МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Сенат США в 11-й раз не согласовал проект о финансировании правительства

Демократы проголосовали за шатдаун правительства США.
Глеб Владовский 2025-10-21 08:38:16
© Фото: Li Rui, XinHua, Globallookpress

Демократы в очередной раз проголосовали за приостановку работы правительства США. Об этом сообщили в пресс-службе Республиканской партии.

«Демократы в 11-й раз проголосовали за дальнейшую остановку работы правительства ради медстраховки для нелегалов», - говорится в заявлении.

Уточняется, что в сенате Конгресса США отклонили проект госбюджета, предложенный республиканцами. За него проголосовали менее 60 сенаторов, притом что партия республиканцев имеет 53 мандата.

Ранее сообщалось, что из-за затянувшегося шатдауна в США без работы остались уже более четырех тысяч государственных служащих. Больше всего сотрудников уволены в американском Минфине - 1 446 человек.

#в стране и мире #сша #сенат сша #шатдаун #Госбюджет США
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 