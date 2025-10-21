Сенат США в 11-й раз не согласовал проект о финансировании правительства

Демократы в очередной раз проголосовали за приостановку работы правительства США. Об этом сообщили в пресс-службе Республиканской партии.

«Демократы в 11-й раз проголосовали за дальнейшую остановку работы правительства ради медстраховки для нелегалов», - говорится в заявлении.

Уточняется, что в сенате Конгресса США отклонили проект госбюджета, предложенный республиканцами. За него проголосовали менее 60 сенаторов, притом что партия республиканцев имеет 53 мандата.

Ранее сообщалось, что из-за затянувшегося шатдауна в США без работы остались уже более четырех тысяч государственных служащих. Больше всего сотрудников уволены в американском Минфине - 1 446 человек.