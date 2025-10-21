МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В США начали сносить часть Белого дома ради бального зала

По словам Трампа, впервые за последние 150 лет у президентов США появится наконец зал для проведения, в том числе, государственных встреч.
Глеб Владовский 2025-10-21 06:28:39
© Фото: homeofsexuals, Х

В США начался снос восточного крыла Белого дома ради строительства бального зала. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп.

«Я рад сообщить, что на территории Белого дома была разбита площадка для строительства нового, большого, красивого бального зала Белого дома. Полностью отделенный от самого Белого дома, Восточное крыло полностью модернизируется как часть этого процесса, и будет красивее, чем когда-либо», - написал он в соцсетях.

Как отметил президент США, он сумел воплотить в жизнь мечту каждого американского лидера, который на протяжении 150 лет желал иметь подобный зал, в том числе, для вечеринок и государственных встреч. Кроме того, Трамп подчеркнул, что этот проект реализовывается без затрат налогоплательщиков.

Ранее президент США одобрил проведение турнира за звание чемпиона UFC, который проведут на территории Белого дома 14 июня 2026.

