Fox News: Трамп быстро покинул Палм-Бич из-за усиленных мер безопасности

Американский президент Дональд Трамп спешно покинул штат Флорида на фоне возникших угроз безопасности. Он быстро поднялся на борт самолета AF1, для чего ему пришлось взобраться по узкой лестнице.

«Президент Дональд Трамп быстро поднялся на борт Air Force One по узкой лестнице в связи с "усиленными мерами безопасности" в международном аэропорту Палм-Бич в воскресенье», - цитирует телеканал Fox News представителя Белого дома.

СМИ сообщает, что такая спешка была вызвана обнаруженным поблизости местом охоты или даже снайпера. Недалеко от аэропорта Секретная служба нашла позицию, с которой президентский борт и момент входа и выхода в него Трампа были в прямой видимости. Также говорится, что никого не арестовали.

В прошлом году, еще до избрания президентом, Трамп пережил два покушения. Первое - на предвыборном митинге в Батлере в июле, второе - в сентябре неподалеку от своей резиденции Мар-а-Лаго.