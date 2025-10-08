Уиткофф и Кушнер не покинут Египет до достижения соглашения между Израилем и ХАМАС

Спецпосланник Дональда Трампа по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер заявили, что не покинут Египет, пока Израиль и ХАМАС не придут к соглашению. Об этом пишет американское интернет-СМИ Axios со ссылкой на некоего высокопоставленного чиновника из Белого дома.

Оба политика прибыли в Египет рано утром 8 октября, чтобы проконтролировать ход непрямых переговоров между делегациями Израиля и ХАМАС, которые возобновились в Шарм-эш-Шейхе два дня назад. По имеющейся информации, Уиткофф и Кушнер перед визитом в страну лично проконсультировались с Трампом, проинформировав его о ходе встречи.

Представители США считают, что до прибытия в Египет американских политиков переговоры носили сугубо «технический характер», однако теперь разговор должен пойти в более прагматичном ключе. Сообщается также, что к обсуждению путей прекращения конфликта присоединятся также главы турецкой и египетской разведок.

Проходящие в Шарм-эш-Шейхе переговоры базируются на «всеобъемлющем плане» Трампа, который был обнародован 29 сентября. Согласно документу, который содержит в себе 20 пунктов, Израиль должен согласиться на создание в Газе временного внешнего управления, а также размещение там международных миротворческих сил, в то время как палестинская сторона будет обязана освободить всех живых заложников, а также передать тела погибших.