С первых полос западных изданий не сходит вчерашний телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, в результате которого лидеры приняли провести встречу в Будапеште. В Венгрии уже готовы обеспечить все условия для организации встречи.

«Венгрия занимает особенную позицию с точки зрения своей суверенности и отстаивания своих интересов. Это вызывает уважение лидеров», - сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Восьмой в этом году телефонный разговор между Путиным и Трампом, состоявшийся по инициативе Москвы, длился более двух часов. Российская сторона назвала диалог предельно откровенным и доверительным. Американская - хорошим и продуктивным. Центральная тема - урегулирование украинского кризиса, которое и намерены обсудить президенты на встрече в Будапеште исключительно в двустороннем формате.

Когда звучали эти заявления, Зеленский был на подлете к Соединенным Штатам. Его встретили глава его же офиса Андрей Ермак и посол Украины в США Ольга Стефанишина, а также экипаж воздушного судна. И ни одного из представителей американской администрации, даже чиновники третьего эшелона отсутствуют.

В США Зеленский летел с надеждой уговорить Трампа продать ему дальнобойные ракеты Tomahawk. Эту тему западная пресса мусолила всю неделю, но после разговора с Путиным, американский лидер вообще не упомянул про оружие. Журналисты спросили сами на брифинге.

«Что, по-вашему, он скажет? "Пожалуйста, продайте эти Tomahawk, я очень вам благодарен?" Я сказал: "Не возражаете, если я передам пару тысяч Tomahawk вашим противникам?"Ему эта идея не очень понравилась. Мы немного обсуждали это, но ракеты нужны Соединенным Штатам. У нас их много, но они необходимы. Мы не можем истощать запасы нашей страны», - заявил Трамп.

Позицию российской стороны по поставкам дальнобойных ракет Путин в разговоре с Трампом изложил предельно ясно. Предполагается, что Трамп и вовсе уйдет от разговора на эту тему на ужине с главой киевского режима. На который в графике американского президента отведено всего около двух часов, после чего он улетит во Флориду.

Тем временем в Будапеште уже начали готовиться к запланированной встрече двух лидеров. Контакты по линии МИД состоялись еще вчера вечером, а сегодня по инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Виктора Орбана. Венгерский премьер выразил готовность обеспечить условия для организации в Будапеште возможного российско-американского саммита.

Госсекретарь Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров должны встретиться, чтобы обговорить детали уже на следующей неделе. Орбан также призвал Европейских коллег отказаться от военной риторики и последовать примеру Трампа.

«Если вы посмотрите на то, как выглядит Европейский союз. Там все выступают за войну, кроме нас. По логике вещей, они не участвуют в этом саммите, но они не должны оставаться в стороне от мира. Поэтому я продолжаю настаивать на том, что европейцы должны делать то, что делает американский президент, европейцы должны вести переговоры с русскими», - заявил Орбан.

Сербский лидер Александр Вучич назвал планируемый саммит историческим, хотя и высказал опасения, что киевский режим в сговоре с европейцами, и всеми способами они попытаются сорвать встречу. Также предстоящий саммит в Будапеште поддержал премьер Словакии Роберт Фицо.

«От имени правительства Словацкой Республики я хочу публично заявить, что мы полностью поддерживаем встречу президента Путина и президента Трампа. Наше правительство окажет нашим партнерам и друзьям в Венгрии любое содействие в организации столь сложного саммита», - заявил Фицо.

Европейские лидеры из так называемой коалиции желающих, как и брюссельские бюрократы, пока отмалчиваются. Вместо них высказываются малоизвестные чиновники, повторяя дежурные фразы о прекращении огня и поддержке мирных усилий Трампа.

В Еврокомисси заверили, что не видят препятствий для предстоящей встречи, несмотря на санкции. Президенту Путину и министру иностранных дел Серегею Лаврову посещать Евросоюз никто не запрещал.

«Санкции ЕС включают решение о заморозке активов президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова, однако они не включают запрета на их поездки на территорию ЕС, поэтому с этой точки зрения препятствий нет», - заверила представитель ЕК Анитта Хиппер.

В ходе телефонного разговора двух лидеров Путин поздравил Трампа с успехом в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке, Трамп же обозначил колоссальные экономические перспективы партнерства между нашими странами.