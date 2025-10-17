МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп: США не могут расходовать Tomahawk, они нужны нам самим

Президент США Дональд Трамп заявил после разговора с российским президентом Владимиром Путиным, что Tomahawk нужны самим США и они не могут истощать свои запасы.
Сергей Дьячкин 2025-10-17 00:05:22
© Фото: CNP, AdMedia, Global Look Press

У Америки много крылатых ракет Tomahawk, однако они нужны и самой стране. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в разговоре с журналистами после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы не можем истощить наши запасы», - сказал Трамп.

Он назвал ракеты, которые есть в распоряжении США, «мощными, точными и очень эффективными». При этом американский лидер добавил, что они нужны «нам тоже».

Поставки ракет Tomahawk Украине будут обсуждаться на предстоящей встрече Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который прилетел в Вашингтон. До этого Зеленский неоднократно просил у США крылатые ракеты.

Как сообщалось ранее, итоги разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа поставили под сомнение возможность передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk в ближайшее время. Они «усилили опасения европейцев относительно капитуляции Вашингтона перед Москвой», как написало Reuters.

#Дональд Трамп #Владимир Путин #Tomahawk #дальнобойные ракеты #Поставки оружия Киеву
