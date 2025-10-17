МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Песков заявил, что позиция Венгрии вызывает уважение Путина и Трампа

Местом для саммита Россия-США могут выбрать Венгрию.
Екатерина Пономарева 2025-10-17 14:25:02
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков объяснил, почему предстоящая встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа может пройти в Венгрии. Решение пока не окончательное. 

«Венгрия как страна и НАТО, и ЕС занимает особенную позицию с точки зрения своей суверенности, с точки зрения отстаивания собственных интересов. Это вызывает уважение лидеров, безусловно», - заявил Песков.

Отстаивание национальных интересов Венгрии повлияло на выбор Будапешта в качестве возможного места проведения саммита. По словам Пескова, решение о месте саммита было принято обоюдно и отражает взаимное согласие сторон.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия не станет поддерживать инициативу Еврокомиссии о конфискации замороженных российских активов. По его мнению, если российские деньги «приберут к рукам», это создаст массу юридических проблем.

Также Венгрия отвергла одобренный европарламентариями план ускоренного отказа от нефти и газа из России. Глава МИД страны считает, что голосование ЕК за подобный план является прямым посягательством на энергетическую безопасность Венгрии. 

#в стране и мире #Путин #сша #Саммит #Песков #Венгрия #Будапешт
