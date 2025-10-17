Зеленского в США встретил только Ермак и неизвестный украинский военный

Владимира Зеленского в США у трапа правительственного самолета встретил глава его же офиса Андрей Ермак. Всю «церемонию» Зеленский выложил в своем Telegram-канале. Ролик непродолжительный. На кадрах украинский визитер жмет руку главе своего офиса. Рядом стоят люди в военной форме и нашивками в виде украинского флага. Обмундирование офицеров напоминает пилотские кители.

Американскую сторону представлял некий военный и одна из чиновниц Белого дома. Высокопоставленные представители Соединенных Штатов украинского гостя проигнорировали, пишет 360.ru. Более того, самолет Зеленского посадили в пригороде американской столицы, на авиабазе Эндрюс. Напомним, Владимир Зеленский прибыл в Штаты для встречи с президентом Дональдом Трампом. Ожидается, что в ходе визита он будет просить дальнобойное оружие, средства ПВО и прочую военную и финансовую помощь.

Накануне вечером состоялся телефонный разговор президентов России и США, который может существенно изменить повестку встречи Трампа с Зеленским. Лидеры двух держав обсудили широкий спектр вопросов. Затронули и тему возможной передачи ВСУ ракет Tomahawk, а также вопросы ближневосточного урегулирования и двусторонних отношений. Главным итогом более чем двухчасовой беседы стала договоренность провести двусторонний саммит. Местом встречи выбрали Будапешт. Подготовка уже началась.