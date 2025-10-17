МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Белый дом: Трамп пообедает с Зеленским и улетит во Флориду

Уточняется, что встреча президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимира Зеленского пройдет за закрытыми дверями.
Сергей Дьячкин 2025-10-17 05:33:19
© Фото: Aaron Schwartz - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп встретит главу киевского режима Владимира Зеленского в Белом доме. Встреча начнется в пятницу в 20.00 по московскому времени пятницы. А через два часа Трамп улетит во Флориду, как следует из расписания президента США.

В 13.00 по времени восточного побережья Соединенных Штатов (в 20.00 по московскому времени) Зеленский приедет в резиденцию американского лидера. Встреча, согласно расписанию Трампа, пройдет в формате обеда. Она состоится за закрытыми дверями. В расписании говорится, что уже в 22.00 по московскому времени Трамп отправится во Флориду.

Ранее сообщалось, что в пятницу у Трампа и Зеленского запланирована встреча в Белом доме. До этого они провели несколько телефонных разговоров. В том числе обсуждались поставки дальнобойных ракет Tomahawk киевскому режиму. Ранее президент России Владимир Путин, комментируя возможность передачи ракет ВСУ, сказал, что подобные поставки разрушат зарождающуюся нормализацию отношений РФ и США. А также приведут к новому витку эскалации конфликта.

 

#Украина #сша #Дональд Трамп #Белый дом #Владимир Зеленский #Вашингтон #переговоры #Флорида #обед
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 