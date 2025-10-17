Американский президент Дональд Трамп встретит главу киевского режима Владимира Зеленского в Белом доме. Встреча начнется в пятницу в 20.00 по московскому времени пятницы. А через два часа Трамп улетит во Флориду, как следует из расписания президента США.

В 13.00 по времени восточного побережья Соединенных Штатов (в 20.00 по московскому времени) Зеленский приедет в резиденцию американского лидера. Встреча, согласно расписанию Трампа, пройдет в формате обеда. Она состоится за закрытыми дверями. В расписании говорится, что уже в 22.00 по московскому времени Трамп отправится во Флориду.

Ранее сообщалось, что в пятницу у Трампа и Зеленского запланирована встреча в Белом доме. До этого они провели несколько телефонных разговоров. В том числе обсуждались поставки дальнобойных ракет Tomahawk киевскому режиму. Ранее президент России Владимир Путин, комментируя возможность передачи ракет ВСУ, сказал, что подобные поставки разрушат зарождающуюся нормализацию отношений РФ и США. А также приведут к новому витку эскалации конфликта.