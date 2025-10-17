В ЕК заявили, что санкции не запрещают Путину и Лаврову поездки в ЕС

Европейские санкции не включают запрета президенту России Владимиру Путину и главе МИД РФ Сергею Лаврову посещать ЕС, поэтому препятствий для поездки российского лидера нет. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.

«Санкции ЕС не включают запрета на поездки (Путина и Лаврова, - Прим.ред) на территорию ЕС, поэтому с этой точки зрения препятствий (для проведения саммита в Венгрии, - Прим.ред) нет», - заявила она.

Хиппер добавила, что страны ЕС могут принять решение временно не исполнять ордер МУС, который предписывает странам, признающий этот суд, арестовать российского лидера на их территории.

Напомним, венгерское правительство приняло решение о выходе страны из-под юрисдикции Международного уголовного суда из-за сильной политизированности МУС. Наиболее печальным примером которой является выдача ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.