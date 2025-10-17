МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Песков рассказал, что беседа Путина и Трампа прошла по инициативе РФ

Накануне состоялась беседа лидеров России и США, где стороны договорились о месте проведения личной встречи.
Виктория Бокий 2025-10-17 16:35:49
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Globallookpress

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги прошел по следам успешной поездки Дональда Трампа на Ближний Восток. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Известно, что разговор состоялся по инициативе России. В связи с этим представителя Кремля спросили, зачем нашей стране понадобился разговор с Соединенными Штатами.

«Нами был предложен этот телефонный разговор по следам успешной поездки президента Трампа на Ближний Восток. И президент Путин первым делом имел в виду поздравить Трампа с таким успехом», - поделился Песков.

Напомним, что накануне состоялась беседа лидеров России и США, где стороны договорились о месте проведения личной встречи. Площадкой для саммита на этот раз может стать Будапешт. Премьер-министр Венгрии уже подтвердил готовность столицы принять переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа.

#в стране и мире #Дональд Трамп #Кремль #Владимир Путин #переговоры #Дмитрий Песков
