Как арест Дурова раскрыл планы Запада по уничтожению свободы слова

Шпионский детектив с Павлом Дуровым в главной роли начался в прошлую субботу, как только бизнесмен приземлился в аэропорту Парижа на частном бизнес-джете. Там его уже ждали следователи с ордером на арест. Дурова задержали на четыре дня, затем мигалки, закрытый суд.

Заседание затянулось до позднего вечера. Бизнесмена отпустили после многочасового допроса - в сопровождении телохранителя он сел в минивэн и быстро уехал. И хотя Дуров покинул парижские застенки, свободным он не стал. Бизнесмен остался под судебным контролем. Это значит, для него теперь тюрьма - вся Франция. Выезжать из страны нельзя, в полиции нужно отмечаться дважды в неделю, у Дурова изъяли все паспорта - помимо французского и российского у него есть гражданство Арабских Эмиратов, Сент-Китса и Невиса. За такую «свободу» бизнесмен заплатил внушительный залог в пять миллионов евро. Сразу после решения суда адвокат Дурова дал короткий комментарий.

«Совершенно абсурдно думать, что глава социальной сети вовлечен в преступные действия, которые совершаются при использовании его сервиса. Telegram по всем параметрам соответствует европейским правилам, касающимся цифровых технологий», - заявил адвокат Давид-Оливье Камински.

Предпринимателю предъявили обвинения чуть ли не во всех смертных грехах - шесть разных пунктов. Тут и серия нарушений с отмыванием денег, мошенничеством, и распространение наркотиков и порнографии. Но главное - отказ от сотрудничества с властями.

«Соучастие в управлении онлайн-платформы для осуществления незаконной сделки в составе организованной группой - преступление предусматривает максимальное наказание 10 лет лишения свободы и штраф 500 000 евро», - говорится в документе.

Издание Politico сообщило - ордер на арест выписали еще в марте, причем не только на Павла, но и на его старшего брата Николая, которого считают создателем системы шифрования приложения. Во французскую прессу тут же просочились любопытные детали, почему Дуров, зная, что во Франции он признан персона нон-грата, все же полетел в Париж. По одной из версий, гарантии неприкосновенности мог дать только президент - ловушку устроил лично Макрон - пригласил на ужин, но в итоге вместо ресторана бизнесмен попал в изолятор. Об этом якобы рассказал сам Дуров при задержании. В Елисейском дворце информацию тут же опровергли, а через неделю Макрон уже лично отвечал журналистам на неудобные вопросы.

«Я понятия не имел о приезде господина Дурова во Францию. То, что я направлял кому-то какие-либо приглашения, является ложью. Это абсолютная неправда. Я не должен был встречаться с господином Дуровым ни в конце прошлой недели, ни в последующие дни», - заявил Дуров.

Макрон и Дуров уже встречались за обедом в 2018 году - тогда президент Франции предложил бизнесмену перенести штаб-квартиру его компании в Париж. Дуров отказался. Несмотря на это, в 2021 году Франция дала ему гражданство по упрощенной процедуре.

Еще недавно Дуров был едва ли не почетным гражданином Франции, его уговаривали перевезти бизнес в Париж. Сейчас же в один клик мессенджер объявили практически организованной преступной группировкой. Но вот незадача: за последнюю неделю Telegram, судя по статистике скачиваний, стал самым популярным приложением как раз среди французов. Да и сам Макрон - активный пользователь мессенджера - у него есть свой публичный канал, последний пост он выложил 12 августа, а те, у кого есть телефон президента, рассказали прессе, что он был в сети всего несколько дней назад

По данным издания Politico, на протяжении 10 лет члены французского правительства не только общались в Telegram, но и отправляли особые указания представителям СМИ. О причинах задержания гадает вся Франция. Лидер парламентской оппозиции Флориан Филиппо не исключает, все это часть спланированной операции.

«Немного странно, что Дурову дали паспорт в 2021 году, он даже сам тогда был удивлен. Не думаю, что это сделка, вряд ли Дурову хочется сесть в тюрьму. Вероятно, Дурова обманули, он попал в ловушку. Возможно, ему гарантировали, что он может безопасно приехать во Францию, но эти гарантии не были выполнены и Дуров оказался в ловушке», - заявил Филиппо.

Арест Дурова стал главной мировой сенсацией. В его защиту выступили многие. Эдвард Сноуден, уже пострадавший от рук американских властей, шокирован методами Запада, а Илон Маск ознаменовал это как время, когда в Европе будут казнить за лайк. Истинные мотивы преследования Дурова пытается донести Такер Карлсон - рассуждает о заказчиках и исполнителях, указывая на почерк спецслужб США.

«Арест основателя и владельца Telegram выглядит как переломный момент, как историческое событие. Стороннему наблюдателю, вроде меня, трудно поверить, что Макрон мог пойти на это без поддержки или хотя бы согласия со стороны администрации Байдена», - заявил журналист.

Гость в студии Такера - Майк Бенц, экс-сотрудник Госдепа, говорит - у Парижа и Вашингтона общий интерес в задержании Дурова. Фундамент этого интереса - военная сфера, разведка и экономика. Получить контроль над крупными мессенджерами - значит получить контроль в геополитике, Бенц подтвердил, - США ранее уже организовывали цветные революции с помощью Telegram - и были очень недовольны, что не могут удалять неудобный для их целей контент.

«Telegram - это инструмент ведения государственной политики. А также инструмент в работе спецслужб и военных: ЦРУ, Госдеп и USAID активно пользовались Telegram для проведения своих операций по всему миру. Спецслужбам нужно контролировать модерацию контента в Telegram», - заявил Бенц.

На фоне шумихи с Павлом Дуровым с повинной явился его коллега - Марк Цукерберг: он признался в цензурировании Facebook* по требованию американских властей.

«В 2021 году высокопоставленные чиновники администрации Байдена, включая Белый дом, в течение нескольких месяцев неоднократно оказывали давление на наши команды с целью подвергнуть цензуре определенный контент о COVID-19, включая юмор и сатиру. Мы также получили предупреждение от ФБР о возможной российской операции по дезинформации, касающейся семьи Байдена и украинской энергетической компании Burisma», - написал Цукерберг.

Информация - ценнейший ресурс, для ее получения страны готовы на многое. И здесь США по глобальному охвату интернет-платформ вне конкуренции, только одну Meta* посещают больше трех миллиардов уникальных пользователей в месяц, не говоря уже о Google и YouTube. Но в спину Америке дышит Китай - с WeChat и TikTok. Вашингтон TikTok запретил под предлогом, что Поднебесная через приложение оказывает влияние на умы американцев и собирает информацию. Теперь добрались и до российского Telegram, где почти миллиард пользователей. Если с Дуровым удастся договориться так же, как с Цукербергом, то можно говорить о глобальной интернет-цензуре во главе с США.

«Маск и Цукерберг находятся в американской юрисдикции и сотрудничают. ЕС и Америка друг с другом работают, у ЕС нет сложностей получить данные от Google, от Facebook*, или от WhatsApp», - заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, советник президента по вопросам развития интернета (2016 - 2018 гг) Герман Клименко.

Все западные заклинания о защите свобод - миф. Те, кто пытался отстаивать свободу слова уже жестоко за это поплатились - после того как Джулиан Ассанж открыл миру глаза на преступления США в Ираке и Афганистане, оказался заточен в посольстве Эквадора на семь лет, еще пять отбывал в тюрьме строгого режима. О тотальном контроле американских спецслужб за частными переписками граждан США и европейских политиков - еще в 2013 году сообщил и бежавший в Россию Эдвард Сноуден - на родине, в свободной Америке, ему грозит до 30 лет тюрьмы. Со времен Сноудена глобальный шпионаж совершил настоящий прорыв.

«Самое главное, что платформа по требованию спецслужб перестает заботиться о приватности пользователей. Спецслужба технически может слушать каждый наш разговор. Каждая платформа может видеть и, скорее всего, видит и слышит все, что мы говорим. Спецслужбы просто хотят до этого дотянуться. По Конституции сделать этого нельзя», - заявил IT-специалист по информационной безопасности Андрей Масалович.

Андрей Масалович - подполковник спецслужб в отставке - рассказывает, что взломать любую переписку и прослушать разговор можно и без ключей шифрования. Колоссальный объем данных и так собирают о каждом пользователе - местоположение, имена, контакты, покупки. Но доступ к ключам шифрования мессенджеров процесс слежки ускорит в разы и позволит ЦРУ буквально находиться с вами в одной комнате. И подкидывать вам именно те картинки, которые спецслужбам нужно, чтобы вы увидели.

«Идет война против медиаресурсов, за наши умы, потому что если бороться в реальном мире -Россия победит, в реальном пространстве всегда побеждает Россия, если победит хоть что то другое, может породить виртуальное пространство и изобразить, что в нем он уже побеждает. Никакой правды, никакой информации тут нет. Это образ. Что сейчас нужно, чтобы у вас перед глазами попался. Поэтому это воздействие на сознание. Сейчас кто владеет сознанием, тот владеет миром», - заявил Масалович.

Если предположить что мессенджер с почти миллиардом пользователей на первое место ставит свободу слова - для мировых элит это опасно, потому что неконтролируемо. А значит, нужно сделать все возможное, чтобы эту свободу задушить.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.