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Во Франции и США увеличилось число скачиваний Telegram

В США Telegram сейчас занимает восьмое место по скачиваниям в магазине App Storе, а во Франции - третье.
Анастасия Бобылева 2024-08-27 04:58:05
© Фото: Cfoto Keystone Press Agency Globallookpress

В США и Франции увеличилось число скачиваний приложения Telegram в магазине App Storе, показатель вырос после ареста основателя мессенджера Павла Дурова. Об этом пишет интернет-портал TechCrunch.

Согласно данным ресурса, во Франции Telegram занял первое место в категории «Социальные сети» и третье среди всех приложений. В Штатах же он поднялся на 10 позиций, перескочив с 18-го на восьмое место по скачиваниям.

Также в связи с задержанием Павла Дурова видеохостинг Rumble прекратил работу во Франции, а его основатель  Крис Павловски покинул страну. Он написал в соцсетях, что причиной такого решения стало отсутствие во Франции свободы слова.

#в стране и мире #Франция #сша #Telegram #павел дуров
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