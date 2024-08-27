Во Франции и США увеличилось число скачиваний Telegram

В США и Франции увеличилось число скачиваний приложения Telegram в магазине App Storе, показатель вырос после ареста основателя мессенджера Павла Дурова. Об этом пишет интернет-портал TechCrunch.

Согласно данным ресурса, во Франции Telegram занял первое место в категории «Социальные сети» и третье среди всех приложений. В Штатах же он поднялся на 10 позиций, перескочив с 18-го на восьмое место по скачиваниям.

Также в связи с задержанием Павла Дурова видеохостинг Rumble прекратил работу во Франции, а его основатель Крис Павловски покинул страну. Он написал в соцсетях, что причиной такого решения стало отсутствие во Франции свободы слова.