Бизнесмена и основателя Telegram Павла Дурова доставили в суд. Об этом сообщает агентство AFP.

По словам собеседника издания, срок предварительного задержания бизнесмена истек.

Ранее издание Politico раскрыло подробности о деле основателя Telegram Павла Дурова и его брата Николая. В статье говорилось, что ордера на их арест выдали во Франции по обвинениям, которые включали соучастие в хранении и распространении детской порнографии.

Напомним, что Павла Дурова задержали 24 августа в аэропорту пригорода Парижа Ле-Бурже. Отмечалось, что бизнесмен прилетел во Францию из Азербайджана в сопровождении телохранителя и женщины.

Позднее в Кремле отреагировали на арест основателя Telegram. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва готова оказать необходимую помощь и содействие.