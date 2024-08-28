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Павла Дурова доставили в суд

Основатель Telegram Павел Дуров доставлен в суд.
Игнат Далакян 2024-08-28 15:50:38
© Фото: Pavel Durov, Globallookpress

Бизнесмена и основателя Telegram Павла Дурова доставили в суд. Об этом сообщает агентство AFP.

По словам собеседника издания, срок предварительного задержания бизнесмена истек.

Ранее издание Politico раскрыло подробности о деле основателя Telegram Павла Дурова и его брата Николая. В статье говорилось, что ордера на их арест выдали во Франции по обвинениям, которые включали соучастие в хранении и распространении детской порнографии.

Напомним, что Павла Дурова задержали 24 августа в аэропорту пригорода Парижа Ле-Бурже. Отмечалось, что бизнесмен прилетел во Францию из Азербайджана в сопровождении телохранителя и женщины.

Позднее в Кремле отреагировали на арест основателя Telegram. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва готова оказать необходимую помощь и содействие.

#Франция #Париж #Задержание #суд #Telegram #павел дуров
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