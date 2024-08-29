Суд в Париже изъял все паспорта у Дурова

Во Франции у помещенного под судебный надзор основателя мессенджера Telegram Павла Дурова забрали все паспорта. Об этом сообщила газета Liberation.

Уточняется, что бизнесмену не придется носить браслет, поскольку он не находится под домашним арестом. При этом суд обязал Дурова проживать по определенному адресу, а также дважды в неделю отмечаться у полиции.

Отмечается, что если миллиардер захочет сменить адрес проживания, то ему придется согласовать это решение с судом.

Ранее сообщалось, что бизнесмен остался доволен решением парижского суда. По данным источника Life, миллиардер после заседания находился в хорошем настроении. Также сообщалось, что адвокат бизнесмена приступил к проработке следующей линии защиты.

Напомним, что Дурову предъявлены обвинения в совершении 12 преступлений. Бизнесмена допрашивали в рамках расследования против неназванного лица в связи с подозрением в многочисленных киберпреступлениях, совершаемых на платформе Telegram.