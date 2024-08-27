Politico: арест Дурова не помешал Макрону пользоваться Telegram

Президент Франции Эммануэль Макрон остался активным пользователем мессенджера Telegram, основателем которого является Павел Дуров, несмотря на арест бизнесмена. Об этом сообщает Politico.

Бывший депутат парламента, у которого есть номер главы Франции, поделился с изданием, что тот был в сети «недавно».

Издание напомнило, что Макрон с первых дней президентской гонки часто пользовался этим мессенджером, который спустя много лет все еще широко используется как членами кабинета министров, так и политическими деятелями всех рангов и партий.

Ранее президент Франции высказался по поводу ареста Павла Дурова, заявив, что это не политическое решение.

Во вторник стало известно, что после продления задержания бизнесмена до 96 часов к сроку добавили еще двое суток. При этом ассистентку Дурова и его телохранителя освободили после допроса.