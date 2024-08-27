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Politico: арест Дурова не помешал Макрону пользоваться Telegram

Бывший депутат парламента рассказал, что президент Франции «недавно» заходил в сеть.
Мария Зайцева 2024-08-27 13:50:21
© Фото: Laurie Dieffembacq, ZUMAPRESS, Globallookpress

Президент Франции Эммануэль Макрон остался активным пользователем мессенджера Telegram, основателем которого является Павел Дуров, несмотря на арест бизнесмена. Об этом сообщает Politico.

Бывший депутат парламента, у которого есть номер главы Франции, поделился с изданием, что тот был в сети «недавно».

Издание напомнило, что Макрон с первых дней президентской гонки часто пользовался этим мессенджером, который спустя много лет все еще широко используется как членами кабинета министров, так и политическими деятелями всех рангов и партий.

Ранее президент Франции высказался по поводу ареста Павла Дурова, заявив, что это не политическое решение.

Во вторник стало известно, что после продления задержания бизнесмена до 96 часов к сроку добавили еще двое суток. При этом ассистентку Дурова и его телохранителя освободили после допроса.

#в стране и мире #эммануэль макрон #Задержание #арест #Telegram #павел дуров
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