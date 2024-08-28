Politico: брат Павла Дурова объявлен в розыск во Франции

Старший брат основателя Telegram Павла Дурова Николай объявлен в розыск во Франции. Об этом сообщает газета Politico, получившая доступ к документам французских властей.

«Документ показывает, что французское расследование в отношении Telegram гораздо шире и началось гораздо раньше, чем мы предполагали», - пишет газета.

По данным издания, ордер на арест братьев Дуровых был выдан властями еще в марте этого года. Павел и Николай обвиняются в соучастии во владении и распространении детской порнографии. В сообщении газеты отмечается, что ранее платформа оставила без ответа юридический запрос от французской стороны. Также в документе отмечается, что Telegram используется некими криминальными группами - на эти обвинения команда мессенджера также не отреагировала.

На данный момент местоположение Николая Дурова неизвестно.

Французские власти задержали Павла Дурова вечером 24 августа в парижском аэропорту. Ему инкриминируют отказ в сотрудничестве в вопросах преступлений, которые совершаются в мессенджере. Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что арест не является политически мотивированным. В Кремле заявили о готовности оказать Дурову всю необходимую поддержку, так как он является гражданином России.