Макрон заявил, что не знал о прибытии Дурова во Францию

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не знал о прибытии в страну основателя Telegram Павла Дурова. Он это сообщил в ходе пресс-конференции со своим сербским коллегой Александром Вучичем.

«Это неправда, что я кого-либо приглашал... Я не должен был встретиться с господином Дуровым ни в конце прошлой недели, ни в последующие дни», - сказал глава государства.

Ранее сатирическое издание Canard Enchaîné опубликовало информацию о том, что бизнесмен, при задержании заявлял о запланированном с французским лидером ужине в Елисейском дворце.

Напомним, что Дурову предъявлены обвинения в совершении 12 преступлений. Бизнесмена допрашивали в рамках расследования против неназванного лица в связи с подозрением в многочисленных киберпреступлениях, совершаемых на платформе Telegram.