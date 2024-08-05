Раскрыты подробности об участниках исторического обмена заключенными

Правительственный терминал Внуково, 1 августа, 22:20. В Москву из Анкары прибыл особый рейс - ТУ-204 специального летного отряда «Россия». В самолете восемь россиян, освобожденных из заключения в странах НАТО.

На летном поле красная дорожка и рота почетного караула - обычно так встречают иностранных лидеров. У трапа - Владимир Путин, здесь же министр обороны Андрей Белоусов, директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин и глава ФСБ Александр Бортников. Событие - беспрецедентное по своей важности, это крупнейший обмен заключенными со времен Холодной войны.

Первым по трапу спустился бывший офицер спецназа «Альфа» Вадим Красиков. Владимир Путин приветствует его крепким рукопожатием, как старого друга.

В Германии Красиков получил пожизненный срок за ликвидацию террориста и палача из кавказского бандподполья Зелимхана Хангошвили. Хангошвили был причастен к массовым казням российских солдат и к организации нескольких терактов в метро. Все эти годы Красикова держали в одиночной камере и не выпускали на улицу, считая особо опасным преступником. На обмен в Анкаре Красикова передавали со шлемом на голове и закованными руками. В феврале Владимир Путин рассказал о Красикове в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Сидит в одной стране, в стране союзника США, человек, который из патриотических соображений в одной из европейских столиц ликвидировал бандита. Во время событий на Кавказе знаете, что он делал? Не хочется говорить, тем не менее, я скажу. Он выкладывал наших солдат, взятых в плен, на дорогу, а потом машиной проезжал по их головам. Что это за человек и человек ли это? Но нашелся патриот, который ликвидировал его в одной из европейских столиц. Сделал он это по собственной инициативе или нет - это другой вопрос», - сказал тогда Путин.

Вернулись на родину и разведчики-нелегалы Анна и Артем Дульцевы, вместе со своими детьми. Их сын и дочь родились в Аргентине и не имели ни малейшего понятия, чем на самом деле занимались их родители. Анну и Артема удалось вернуть из Словении, где их задержали в 2022 году и приговорили к тюремным срокам за шпионаж. Сразу после ареста словенские власти отправили их детей в приемную семью. Существовала реальная угроза того, что Дульцевых лишат родительских прав. Но все закончилось хорошо.

Среди тех, кого удалось вернуть на Родину - Роман Селезнев. Американские спецслужбы похитили его на Мальдивах, нарушив при этом международное право, и перевезли в США, где приговорили к 27 годам заключения. Его обвинили в киберпреступлениях в пользу Москвы.

Еще один из обменного списка - Владислав Клюшин. Предпринимателя задержали в Швейцарии и переправили в США. Обвинения были самыми разными - от шпионажа в пользу России до вмешательства в американские выборы. Бизнесмен свою вину признавать отказался и на сделку со следствием не пошел. В результате его приговорили к девяти годам заключения за кибермошенничество.

Испанского журналиста с российскими корнями Павла Рубцова удалось вызволить из польской тюрьмы. Его Варшава обвинила в работе на Главное разведывательное управление России. Михаил Микушин попал в заключение в Норвегии по обвинению в незаконной разведке в пользу России. По мнению норвежской службы безопасности, его действия угрожали безопасности не только самой Норвегии, но и всего блока НАТО в целом. Одним из последних из самолета вышел Вадим Конощенок, его год назад арестовали эстонские спецслужбы и передали в США. Бизнесмена обвинили в организации поставок в Россию электроники американского производства, то есть в обходе санкций.

Ни один из задержанных свою вину не признал, несмотря на колоссальное давление. Россиян пытались сломать - тяжело больного Селезнева держали в карцере и будили каждые два часа, у Дульцевых угрожали отнять детей, Вадиму Конощенку не давали нужных лекарств и даже зачем-то отобрали нательный крест. Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, даже звонки родных западные спецслужбы пытались использовать для воздействия на арестованных.

«По одному из сотрудников ГРУ. Американцы, ну естественно, пытались воздействовать на этого сотрудника ГРУ, который был там в заключении, и они нашли здесь отца этого сотрудника. И был организован телефонный звонок. Во время телефонного звонка отец, вопреки тому, что от него ожидали, собственно, сказал: "Сын, ты все правильно делаешь, держись», - сказал Песков.

Владимир Путин прямо в здании аэропорта обратился ко всем, кто благодаря долгой и планомерной работе спецслужб сразу нескольких стран вернулся на родину. Президент пообещал, что отдельно встретится с каждым из освобожденных и обсудит их будущее в России.

«Прежде всего хочу вас всех поздравить с возвращением на Родину. Сейчас хочу обратиться к тем из вас, кто имеет прямое отношение к военной службе. Хочу поблагодарить вас за верность присяге, своему долгу и Родине, которая ни на минуту о вас не забывала. Вот вы дома. Все вы будете представлены к государственной награде», - заявил Путин.

Переговоры по обмену заключенными между Россией и западными странами велись по линии ФСБ-ЦРУ и в российском ведомстве отметили, что результатами наша сторона удовлетворена. Содействие оказали спецслужбы Турции и Белоруссии - буквально за несколько дней до обмена Александр Лукашенко помиловал приговоренного за терроризм к расстрелу гражданина Германии Рико Кригера, его включили в списки.

Наших граждан обменяли на 16 заключенных, 13 человек передали Германии, троих - Соединенным Штатам. Все они лица, работавшие в интересах иностранных государств в ущерб безопасности России, у многих из них - двойное гражданство. В их числе журналист WSJ американец Эван Гершкович, который получил 16 лет строго режима за шпионаж. Он собирал сведения о работе военных предприятий. Американец Пол Уилан, бывший морпех армии США, осужден на 16 лет строгого режима за шпионаж. Здесь же немец Кевин Лик - в конце 2023 года он был приговорен к четырем годам тюрьмы за то, что с декабря 2021 года по февраль 2023-го делал снимки войсковой части в Майкопе и отправлял их в Германию.

И хоть обмен - 8 наших на 16 чужих - может показаться неравным, но тут важнее всего сигнал, который Москва посылает всему миру. Работайте, братья - Россия своих не бросает.