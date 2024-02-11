Ажиотаж вокруг этого интервью на Западе случился такой, что и коллеги Карлсона, и американские политики самого высокого ранга забыли о правилах приличия и вылили на него потоки грязи и откровенных оскорблений. «Агент Кремля» - это, пожалуй, самое мягкое, что услышал Карлсон в свой адрес за эти дни от своих же.

Зато у нас его встретили с неподдельным восторгом. И это не было подобострастие перед иностранцем. Скорее, интерес к тому, что на Западе остались еще здравомыслящие люди, которые сопротивляются безумию Байдена, нашествию трансгендеров и искренне пытаются разобраться в причинах нынешнего глобального кризиса, не обвиняя во всех бедах исключительно Россию.

Интервью с Владимиром Путиным длилось больше двух часов. Российский президент говорил с Карлсоном о том, что нам в России известно досконально. Про то, что русские и украинцы - это один народ, что идет, по сути, гражданская война и разожгли ее американцы. Что мы после развала Союза очень хотели дружить с Западом, но нас раз от раза обманывали.

Казалось бы, такие понятные вещи. Но Запад уже давно возвел вокруг России непроницаемую информационную стену. Там есть только их точка зрения на события, а все наши попытки что-то рассказать блокируются.

И вот блокада прорвана. Несмотря на все призывы арестовать Такера, не выпустить это интервью в эфир, разговор с Владимиром Путиным на разных платформах посмотрели уже 200 миллионов человек по всему миру. И это значит, что эти миллионы услышали правду. И, хочется верить, многие задумаются.

Рождение нового многополярного мира - это долгая и сложная работа. И на этой неделе в этом направлении был сделан еще один важный шаг. Правда за нами. И она вопреки всему прокладывает дорогу к людям. И потому этого разговора американского репортера и российского президента так испугались в Вашингтоне.

Как готовилось и как прошло интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, смотрите в сюжете Павла Ремнева для программы «Главное с Ольгой Беловой».