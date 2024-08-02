Песков: вернувшиеся в РФ дети разведчиков-нелегалов не знали, что они русские

Вернувшиеся в Россию дети разведчиков-нелегалов в самолете узнали, что они русские. О этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Дети нелегалов-разведчиков, которые вчера прилетели, узнали, что они русские, только когда самолет взлетел из Анкары», - рассказал спикер Кремля.

Он также добавил, что они понятия не имели, что имеют какое-либо отношение к России. А когда они приземлились в России, то не сразу поняли, что встречал их сам Путин.

Напомним, что 1 августа восемь россиян, которые были задержаны и находились в странах НАТО, вернулись на Родину.

Граждане РФ смогли вернуться благополучно домой благодаря обмену на группу лиц, действовавших в интересах иностранных государств в ущерб безопасности страны.