МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Отец освобожденного Селезнева заявил, что сын не верит в происходящее

Осужденный в США сын депутата Госдумы от ЛДПР вернулся в Россию в рамках обмена заключенными.
Андрей Аркадьев 2024-08-02 15:47:31
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Возвращенный в Россию в рамках обмена заключенными Роман Селезнев до сих пор не верит в то, что его удалось освободить. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказал его отец, депутат Госдумы, член ЛДПР Валерий Селезнев.

«Как во сне, он говорит, как во сне. Мне, говорит, не верится то, что я еще вчера был в тюрьме, а сегодня утром у самолета меня президент моей Родины, России, встречает наряду с другими высвобожденными. Естественно, он пока не может поверить в реальность происходящего», - сказал отец.

Валерий констатировал, что 10 лет заключения негативно сказались на здоровье сына. На Родине Роман займется лечением и реабилитацией. Поправив здоровье, будет думать, чем может быть полезен стране, которая его не забыла и высвободила.

Селезнев-младший был похищен на Мальдивских островах, откуда был вывезен сначала на Гуам, а затем в Сиэтл. Его обвинили во взломах баз данных около 200 американских компаний, Селезнев признал вину.

В апреле 2017 года был приговорен к 27 годам заключения и выплате 170 миллионов долларов. В том же году были выдвинуты дополнительные обвинения. В итоге Селезнев был приговорен еще к 14 годам тюремного заключения.

Напомним, что в результате обмена заключенными, произведенного в Турции 1 августа, Россия вернула восемь человек, находившихся в заключении в странах НАТО, в их числе был и Селезнев.

#освобождение #наш эксклюзив #селезнев
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Альфа». 50 лет
2
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
4
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
5
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
7
СВО. Трофеи
8
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
9
Связь в СВО
10
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 