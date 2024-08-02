Отец освобожденного Селезнева заявил, что сын не верит в происходящее

Возвращенный в Россию в рамках обмена заключенными Роман Селезнев до сих пор не верит в то, что его удалось освободить. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказал его отец, депутат Госдумы, член ЛДПР Валерий Селезнев.

«Как во сне, он говорит, как во сне. Мне, говорит, не верится то, что я еще вчера был в тюрьме, а сегодня утром у самолета меня президент моей Родины, России, встречает наряду с другими высвобожденными. Естественно, он пока не может поверить в реальность происходящего», - сказал отец.

Валерий констатировал, что 10 лет заключения негативно сказались на здоровье сына. На Родине Роман займется лечением и реабилитацией. Поправив здоровье, будет думать, чем может быть полезен стране, которая его не забыла и высвободила.

Селезнев-младший был похищен на Мальдивских островах, откуда был вывезен сначала на Гуам, а затем в Сиэтл. Его обвинили во взломах баз данных около 200 американских компаний, Селезнев признал вину.

В апреле 2017 года был приговорен к 27 годам заключения и выплате 170 миллионов долларов. В том же году были выдвинуты дополнительные обвинения. В итоге Селезнев был приговорен еще к 14 годам тюремного заключения.

Напомним, что в результате обмена заключенными, произведенного в Турции 1 августа, Россия вернула восемь человек, находившихся в заключении в странах НАТО, в их числе был и Селезнев.