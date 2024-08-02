Песков: США пытались надавить на обменянного сотрудника ГРУ через отца

На неназванного сотрудника ГРУ, возвращенного в Россию в ходе обмена 1 августа, американцы пытались оказать давление через отца. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Американцы, естественно, пытались воздействовать на этого сотрудника ГРУ, который был там в заключении. Они нашли здесь отца этого сотрудника. И был организован телефонный звонок. Во время звонка отец вопреки тому, что от него ожидали, собственно, сказал: "Сын, ты все правильно делаешь, держись"», - заявил Песков журналистам.

Напомним, что 1 августа в Анкаре состоялся обмен заключенными между Россией и западными странами. Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании 13 человек, осужденных в РФ. Как заявили в ФСБ, их обменяли на восьмерых граждан РФ, заключенных в местах лишения свободы в западных странах.