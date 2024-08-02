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Песков: США пытались надавить на обменянного сотрудника ГРУ через отца

Представитель Кремля отметил, что отец сотрудника ГРУ не поддался на уговоры американцев.
Алексей Курильченко Россина Бодрова Наталья Жадько 2024-08-02 13:04:58
© Фото: Кирилл Зыков, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

На неназванного сотрудника ГРУ, возвращенного в Россию в ходе обмена 1 августа, американцы пытались оказать давление через отца. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Американцы, естественно, пытались воздействовать на этого сотрудника ГРУ, который был там в заключении. Они нашли здесь отца этого сотрудника. И был организован телефонный звонок. Во время звонка отец вопреки тому, что от него ожидали, собственно, сказал: "Сын, ты все правильно делаешь, держись"», - заявил Песков журналистам.

Напомним, что 1 августа в Анкаре состоялся обмен заключенными между Россией и западными странами. Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании 13 человек, осужденных в РФ. Как заявили в ФСБ, их обменяли на восьмерых граждан РФ, заключенных в местах лишения свободы в западных странах.

#в стране и мире #ГРУ #Дмитрий Песков #обмен
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