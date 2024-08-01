Путин встретил освобожденных россиян у трапа самолета

Президент России Владимир Путин встретил у трапа самолета вернувшихся в страну освобожденных россиян, которые были обменены на иностранных граждан.

Он поздравил их с возвращением на Родину, которая о них не забывала, и поблагодарил.

«Я сейчас хочу обратиться к тем из вас, кто имеет прямое отношение к военной службе. Хочу поблагодарить вас за верность присяге, своему долгу и Родине, которая ни на минуту о вас не забывала», - заявил глава государства.

Путин отметил, что возвращенные в Россию граждане будут представлены к наградам.

«Все вы будете представлены к государственным наградам. Мы с вами еще увидимся, поговорим о вашем будущем, а сейчас просто хочу вас поздравить с возвращением домой», - сказал он.

В группу из заключенных в ряде стран НАТО и возвращенных в Россию граждан вошли: Дульцев Артем Викторович, Дульцева Анна Валерьевна, Рубцов Павел Алексеевич, Конощенок Вадим Валерьевич, Микушин Михаил Валерьевич, Селезнев Роман Валерьевич.