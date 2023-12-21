Осужденный за шпионаж Пол Уилан заявил, что власти США его бросили

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Осужденный в России на 16 лет лишения свободы по обвинению в шпионаже американец Пол Уилан сказал, что чувствует себя преданным властями США на фоне отсутствия его имени в последней сделке по обмену заключенными между двух стран. Об этом заключенный заявил в ходе телефонного интервью телеканалу Би-би-си.

Американец сообщил, что Штаты перебирают разные предложения по обмену заключенными в поисках удовлетворительной для обеих сторон сделки, однако пока они это делают, жизнь самого Уилана «проходит». Он добавл, что чувствует себя «брошенным» своим правительством, а все их обещания об освобождении окзазались «пустыми».

«Очень неприятно осознавать, что США практически бросили меня здесь. Каждый раз мое дело отходит в конец очереди. Они как бы просто оставляют меня позади», - сказал Уилан.

В октябре текущего года CNN со ссылкой на слова представителя госдепартамента заявил, что США сделали «серьезное предложение» России по освобождению Пола Уилана. На вопрос журналистки New York Times об обмене заключенными между Россией и США, Владимир Путин ответил, что Москва готова к договоренностям, однако они должны устраивать обе стороны.