Певец SHAMAN записал видеообращение к Дурову

Заслуженный артист России SHAMAN (Ярослав Дронов) записал видео, в котором посоветовал основателю Telegram Павлу Дурову вернуться в Россию.

«Паша, родной, свободно и легко дышится только в России. Возвращайся домой», - сказал певец.

Дронов высказал мнение, что в России Дурова «всегда помнят, любят и ждут».

Павла Дурова задержали во Франции вечером 24 августа. Ему грозят обвинения в отказе от модерации криминального контента в Telegram, от сотрудничества с правоохранительными органами и фактически в соучастии в различных преступлениях, совершаемых с использованием мессенджера.

Местные СМИ сообщили, что после выдачи полицейского ордера на его розыск Дуров избегал бывать во Франции, но в этот раз почему-то туда прилетел. Бизнесмена задержали прямо на летном поле, как только он вышел из самолета.

Дурову грозит до 20 лет заключения. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону бизнесмен заявлял, что покинул Россию и обосновался в ОАЭ. В 2021 году он получил гражданство Франции.