Parisien: ордер на Дурова выдал отдел по делам несовершеннолетних

Внесенному в базу розыска основателю Telegram Павлу Дурову во Франции был выписан ордер на основании предварительного расследования Управлением по делам несовершеннолетних Национального управления судебной полиции, сообщила газета Parisien.

Это подразделение полиции отвечает за борьбу с насилием в отношении несовершеннолетних. Ордер активировался при появлении разыскиваемого человека на территории страны.

Бизнесмен не посещал Францию ​​и Европу с момента выдачи ордера, говорится в статье. Однако он часто ездил в Объединенные Арабские Эмираты, страны бывшего Советского Союза и Южной Америки. Почему он оказался в аэропорту Ле Бурже в этот раз - неизвестно.

Дурова задержали в субботу около 20:00 по местному времени на взлетной полосе аэропорта в пригороде Парижа.

Задержание провели сотрудники воздушной транспортной жандармерии, когда предприниматель вышел из своего частного самолета в сопровождении телохранителя и помощника.

Предполагается, что основателю Telegram предъявят обвинительное заключение в воскресенье. Ему грозит обвинение в разных правонарушениях: терроризм, мошенничество, незаконный оборот наркотиков, отмывание денег и распространение детского криминального контента.

Французское следствие считает, что отсутствие модерации на платформе Telegram и отказ от сотрудничества с полицией делает ее соучастником «многочисленных преступлений, которые происходят там ежедневно», говорится в статье.

Ранее сообщалось, что Дурову грозит во Франции до 20 лет заключения. В 2021 году он получил гражданство этой страны. В МИД РФ заявили, что дипломаты разбираются в ситуации.