Такер Карлсон заявил, что Дуров пострадал во Франции за свободу слова

Американский журналист Такер Карлсон раскритиковал Францию и Запад за задержание основателя Telegram Павла Дурова.

Карлсон отметил, что Дуров покинул Россию, но попал за решетку на Западе. Это предупреждение любому владельцу платформы, который отказывается подвергать правду цензуре по приказу правительств и разведывательных служб, написал журналист в соцсети Х.

«В конце концов, это не Путин арестовал его за то, что он позволил общественности пользоваться свободой слова. Это западная страна, союзник администрации Байдена и активный член НАТО, заперла его», - написал американский журналист.

Карлсон добавил, что «тьма быстро опускается на некогда свободный мир».

Такер Карлсон опубликовал интервью с Павлом Дуровым 17 апреля. В нем бизнесмен, в частности, сказал, что его компания привлекала «чрезмерное внимание» ФБР и других служб безопасности в США.

Дуров рассказал, что американские спецслужбы пытались нанять за его спиной инженера Telegram, чтобы он встроил в мессенджер инструменты, которые бы позволяли получить доступ к устройствам пользователей.

Местные СМИ сообщили, что правоохранительные органы задержали Дурова во Франции. Ему вменяют отказ от сотрудничества по модерации контента, что трактуется как пособничество терроризму, мошенничеству, педофилии и другим тяжким преступлениям.

Следователи считают, что соцсеть Дурова является «платформой номер один» для организованной преступности. Бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.