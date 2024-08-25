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TF1: основатель Telegram Павел Дуров задержан во Франции

Из-за уклонения с представителями закона французские правоохранители могут считать бизнесмена причастным к преступлениям против детей и мошенничеству, говорится в сообщении.
Владимир Рубанов 2024-08-25 00:00:30
© Фото: lukomore.org, Global Look Press

Основатель Telegram Павел Дуров задержан во Франции, сообщил телеканал TF1. Предпринимателя задержали в аэропорту пригорода Парижа Ле-Бурже. Сообщается, что Дуров прилетел из Азербайджана в сопровождении телохранителя и женщины.

По данным телеканала, ордер был выписан из-за того, что Дуров не сотрудничал с французскими правоохранительными органами. Это якобы делает его соучастником незаконного оборота наркотиков и прочих тяжких преступлений.

Представитель жандармерии сообщил телеканалу, что Дуров точно попадет в СИЗО. По его словам, предприниматель «допустил совершение бесчисленных правонарушений и преступлений, в отношении которых он не предпринимал никаких действий для модерации или сотрудничества».

Из-за уклонения с представителями закона французские правоохранители могут считать Дурова причастным к преступлениям против детей и мошенничеству, говорится в сообщении.

#Франция #Париж #Задержание #Telegram #следствие #павел дуров
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