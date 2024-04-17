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Дуров заявил, что не верит в безопасность американских платформ

Такер Карлсон в свою очередь заявил, что в США шпионаж объясняется безопасностью.
Максим Крюков 2024-04-17 03:18:34
© Фото: TuckerCarlson, YouTube

Один из основателей мессенджера Telegram Павел Дуров в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону пожаловался на чрезмерное внимание со стороны сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР) во время поездки в Соединенные Штаты Америки.

Он рассказал о случае во время последнего визита в Штаты. По словам предпринимателя, с ним поехал инженер, который работает на Telegram. Дуров заявил, что его коллегу пытались нанять «сотрудники или агенты в сфере кибербезопасности».

Экс-ведущий Fox News уточнил, именно ли американское правительство хотело «перехватить» его инженера. Дуров ответил, что расценивает эту ситуацию именно так.

Сооснователь одного из самых быстро развивающихся мессенджеров за последние годы также отметил, что не верит в безопасность американских платформ. Карлсон в свою очередь заявил, что в Соединенных Штатах шпионаж объясняется безопасностью.

Напомним, сегодня журналист, который в феврале взял интервью у президента России Владимира Путина, опубликовал часовой разговор с Павлом Дуровым. За 2 часа видео на YouTube набрало почти 140 тысяч просмотров, на странице Карлсона в социальной сети X - более 640 тысяч просмотров.

#в стране и мире #интервью #сша #безопасность #павел дуров #критика #платформы #Такер Карлсон
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