TF1: Дурова задержали за отказ сотрудничать с французскими властями

Предпринимателя Павла Дурова задержали во Франции в связи с отказом сотрудничать с французскими властями по поводу публикуемого контента в соцсети Telegram, сообщает телеканал TF1.

По данным французских СМИ, в соцсети отсутствуют механизмы модерации контента, что позволяет публиковать запрещенный сексуальный контент, осуществлять наркоторговлю.

Согласно французскому законодательству, Дуров считается причастным к наркотрафику, педофилии, терроризму и другим тяжким преступлениям, так как он допустил совершение этих правонарушений на его платформе.

Напомним, Дурова задержали вечером в субботу 24 августа в аэропорту под Парижем, куда он прилетел из Азербайджана. Ему может грозить до 20 лет во французской тюрьме, в суде предприниматель предстанет как гражданин Франции.