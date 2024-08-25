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TF1: Дурова задержали за отказ сотрудничать с французскими властями

Основателю Telegram, гражданину Франции, может грозить до 20 лет в тюрьме.
Елизавета Кондрикова 2024-08-25 00:36:57
© Фото: Philipp von Ditfurth, dpa Globallookpress

Предпринимателя Павла Дурова задержали во Франции в связи с отказом сотрудничать с французскими властями по поводу публикуемого контента в соцсети Telegram, сообщает телеканал TF1.

По данным французских СМИ, в соцсети отсутствуют механизмы модерации контента, что позволяет публиковать запрещенный сексуальный контент, осуществлять наркоторговлю. 

Согласно французскому законодательству, Дуров считается причастным к наркотрафику, педофилии, терроризму и другим тяжким преступлениям, так  как он допустил совершение этих правонарушений на его платформе.

Напомним, Дурова задержали вечером в субботу 24 августа в аэропорту под Парижем, куда он прилетел из Азербайджана. Ему может грозить до 20 лет во французской тюрьме, в суде предприниматель предстанет как гражданин Франции.

#Франция #Задержание #соцсеть #Telegram #павел дуров
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