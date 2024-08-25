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TF1: Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции

Сейчас основатель Telegram находится под стражей, он предстанет перед следственным судьей уже в воскресенье.
Елизавета Кондрикова 2024-08-25 00:10:22
© Фото: lukomore. org Global Look Press

Основателю Telegram Павлу Дурову может грозить до 20 лет заключения во французской тюрьме, сообщает телеканал TF1. Ему могут выдвинуть обвинения в терроризме, отмывании денег и наркотрафике.

К данному моменту Дурова поместили под стражу. Он предстанет перед судом как гражданин Франции, уточняют СМИ. В воскресенье он встретится со следственным судьей.

По данным телеканала, французские правоохранители считают основателя Telegram причастным к наркоторговле, мошенничеству, преступлениям в отношении детей, так как в его социальной сети отсутствуют механизмы модерации публикуемого контента, а сам Дуров отказывается сотрудничать с французскими властями.  

Напомним, Дурова задержали вечером 24 августа во французском аэропорту, куда он прибыл в сопровождении девушки и телохранителя из Азербайджана.

#Франция #арест #суд #Telegram #следствие #павел дуров #обвинение в терроризме
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