TF1: Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции

Основателю Telegram Павлу Дурову может грозить до 20 лет заключения во французской тюрьме, сообщает телеканал TF1. Ему могут выдвинуть обвинения в терроризме, отмывании денег и наркотрафике.

К данному моменту Дурова поместили под стражу. Он предстанет перед судом как гражданин Франции, уточняют СМИ. В воскресенье он встретится со следственным судьей.

По данным телеканала, французские правоохранители считают основателя Telegram причастным к наркоторговле, мошенничеству, преступлениям в отношении детей, так как в его социальной сети отсутствуют механизмы модерации публикуемого контента, а сам Дуров отказывается сотрудничать с французскими властями.

Напомним, Дурова задержали вечером 24 августа во французском аэропорту, куда он прибыл в сопровождении девушки и телохранителя из Азербайджана.