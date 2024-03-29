Суд арестовал девятого обвиняемого по делу о теракте в «Крокусе»

В Басманном суде арестовали девятого фигуранта дела о террористическом акте в «Крокус Сити Холле». Преступником оказался 24-летний Назримад Лутфуллои, уроженец Таджикистана. Он арестован до 22 мая 2024 года и отправлен в СИЗО.

Ранее молодой человек был задержан на 15 суток, когда он отказался предоставлять документы на следующий день после трагедии в «Крокус Сити Холле». Во время нахождения Лутфуллои в изоляторе следствие установило его связь с терактом в Красногорске.

Обвиняемый частично признал свою вину, передает радио Sputnik со ссылкой на его адвоката Маргариту Хореву.

29 марта Следственный комитет потребовал арестовать девятого фигуранта по делу о террористическом акте.

По последней информации, в теракте в «Крокусе» пострадали 382 человека, среди них было девять детей. Погибли 143 человека, включая детей от 9 до 16 лет. Один пациент с тяжелыми огнестрельными ранениями скончался в больнице. Российский Красный Крест собрал больше миллиарда рублей для помощи пострадавшим и родственникам погибших.

По делу о теракте в «Крокус Сити Холле» уже были арестованы: Шамсидин Фаридуни*, Далерджон Мирзоев*, Саидакрами Рачабализод*, Исломов Диловар, Исломов Аминчон, Исломов Исроил, Мухаммадсобир Файзов*. Исломов Амничон был первым, кто обжаловал свой арест.

В ходе следствия ежедневно выявляются новые обстоятельства преступления. 28 марта следственный комитет нашел связь теракта с украинской стороной, оттуда поступали деньги для совершения теракта. В Таджикистане задержали девять человек, они могут быть связаны с делом об атаке в «Крокус Сити Холле».

*Внесены в список террористов и экстремистов РФ