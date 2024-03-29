Задержаны девять человек, подозреваемых в связи с террористами из «Крокуса»

В пригороде Душанбе в Таджикистане задержали девять человек, которые могут быть связаны с исполнителями теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили РИА Новости таджикские спецслужбы.

«Девять жителей Вахдатского района были задержаны за связь с лицами, совершившими теракт в "Крокус Сити Холле" 22 марта», - цитирует свой источник агентство.

Отмечается, что задержанные также подозреваются в наличии связей с террористической организацией ИГИЛ*.

Ранее политолог Кирилл Семенов оценил вероятность участия «Исламского государства»* в теракте. Он объяснил, что сейчас террористическая организация заинтересована в том, чтобы брать ответственность за любые теракты, чтобы показать свою жизнеспособность. В связи с этим он назвал фейком признание ИГИЛ* в совершении теракта.

* ИГИЛ («Исламское государство», ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.