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Задержаны девять человек, подозреваемых в связи с террористами из «Крокуса»

В таджикских спецслужбах сообщили, что задержанные могут быть также связаны с ИГИЛ*.
Анастасия Бобылева 2024-03-29 12:58:52
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В пригороде Душанбе в Таджикистане задержали девять человек, которые могут быть связаны с исполнителями теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили РИА Новости таджикские спецслужбы.

«Девять жителей Вахдатского района были задержаны за связь с лицами, совершившими теракт в "Крокус Сити Холле" 22 марта», - цитирует свой источник агентство.

Отмечается, что задержанные также подозреваются в наличии связей с террористической организацией ИГИЛ*.

Ранее политолог Кирилл Семенов оценил вероятность участия «Исламского государства»* в теракте. Он объяснил, что сейчас террористическая организация заинтересована в том, чтобы брать ответственность за любые теракты, чтобы показать свою жизнеспособность. В связи с этим он назвал фейком признание ИГИЛ* в совершении теракта.

* ИГИЛ («Исламское государство», ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#Теракт #таджикистан #ИГИЛ #Задержание #Крокус сити холл
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