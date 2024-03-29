Красный Крест собрал миллиард рублей на помощь пострадавшим в «Крокусе»

Специалисты продолжают работу на мемориале возле «Крокус Сити Холла». Исполнилось ровно семь дней с момента его создания, и каждый день с самого утра люди продолжают приносить цветы и мягкие игрушки. В разных точках мемориала появляются новые фотографии погибших, венки от делегаций из разных стран, спортивных клубов. Кто-то приходит по пути на работу, но большинство - просто неравнодушные, которые специально нашли для этого время.

«Мы не можем оставаться в стороне. Сейчас мы должны быть все вместе и в первую очередь поддержать тех, кто остался сейчас с этой бедой один на один - это близкие погибших, - и вспомнить тех, кто ушел», - поделилась одна из посетительниц мемориала.

Российский Красный Крест сообщил, что собрал больше миллиарда рублей для пострадавших при теракте. В первую очередь помощь получат дети, потерявшие родителей, а также пострадавшие, которые сейчас находятся в больнице.

По всему миру также проходят траурные мероприятия. Импровизированные мемориалы появляются у стен российских посольств в Барселоне и Афинах.

Накануне траурный концерт прошел в Риме. В Русском доме собрались дипломаты, журналисты, общественники - более 200 человек. Звучали произведения Чайковского, Скрябина, Рахманинова. В завершение вечера хор исполнил песню «Журавли».

Что касается расследования, следственные действия проходят по адресам проживания террористов. Задержанных доставили накануне и в «Крокус», здесь они пробыли около часа. Следственный комитет ежедневно выявляет новые обстоятельства преступления. Накануне был задержан еще один подозреваемый - он участвовал в схеме финансирования нападения. Также следствие получило доказательства связи исполнителей теракта с украинскими националистами.

Ранее сообщалось о проведении следственных действий с фигурантами дела о теракте. В район Путилково к квартире, которую сдавал фигурант дела Алишер Касимов, привезли одного из террористов.