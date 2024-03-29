СК потребовал арестовать девятого террориста из «Крокуса»

Следственный комитет попросил арестовать девятого фигуранта, проходящего по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил Басманный суд Москвы.

Преступника зовут Лутфуллои Назримад. В суде он проходит по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

В четверг, 28 марта, у «Крокуса» проходили следственные действия с фигурантами дела по террористическому акту. А в Путилково для следственных действий доставили Мухаммадсобира Файзова. Его вынесли на руках из машины и пересадили на каталку. Файзова привезли к квартире, арендодателем которой был фигурант дела Алишер Касимов.

Следственный комитет провел расследование и анализ полученных сведений. В его ходе выяснилось, что террористам из «Крокуса» денежные средства поступали со стороны Украины.