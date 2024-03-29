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Число пострадавших во время теракта в «Крокусе» достигло 382 человек

В их числе девять детей. Большинству пострадавших (217 людям) оказана амбулаторная помощь.
Анастасия Бобылева 2024-03-29 10:32:05
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В экстренных службах обновили информацию о количестве пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». По новым данным, в результате трагедии пострадали 382 человека, среди них девять несовершеннолетних, передает ТАСС сообщение центра медицины катастроф.

«По уточненным данным, пострадали 382 человека, включая девятерых детей. Большинству, 217 пострадавшим, оказана амбулаторная помощь. Ранее 165 человек были госпитализированы, 96 из них уже выписаны», - заявили в центре.

Ранее один из пострадавших при теракте поделился своей историей. Он рассказал, как рвался из здания «Крокуса» через огонь и дым. Он вместе с супругой искал дверь, однако, когда нашел, та оказалась заперта. Муж и жена потеряли сознание и очнулись уже в больнице, медики спасли обоих.

#Теракт #пострадавшие #Крокус сити холл
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