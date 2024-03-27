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Новый список погибших в «Крокусе» опубликовало МЧС

В новом, опубликованном МЧС, списке погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» находится 143 человека.
Мария Зайцева 2024-03-27 20:55:16
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

МЧС России на своем официальном сайте опубликовало новый список погибших в теракте в «Крокус Сити Холле». К 20:15 по московскому времени известно 143 фамилии.

Ранее в среду, 27 марта, стало известно о 143-ех заявлениях от потерпевших по поводу пропажи родных и близких после террористического акта. На данный момент опознано 84 тела, в числе которых есть дети от 9 до 16 лет.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел террористический акт. В его ходе в здание ворвалось несколько человек с оружием и зажигательными шашками. Они расстреливали людей в упор из автоматов. В результате их поджогов начался пожар, из-за которого крыша «Крокуса» обвалилась, а концертный зал полностью выгорел.

Преступников задержали около 4 утра субботы, 23 марта, в Брянской области. Один из задержанных сообщил, что за содеянное им обещали 500 тыс. рублей.

#Теракт #МЧС #Трагедия #погибшие #Крокус сити холл #крокус
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