Новый список погибших в «Крокусе» опубликовало МЧС

МЧС России на своем официальном сайте опубликовало новый список погибших в теракте в «Крокус Сити Холле». К 20:15 по московскому времени известно 143 фамилии.

Ранее в среду, 27 марта, стало известно о 143-ех заявлениях от потерпевших по поводу пропажи родных и близких после террористического акта. На данный момент опознано 84 тела, в числе которых есть дети от 9 до 16 лет.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел террористический акт. В его ходе в здание ворвалось несколько человек с оружием и зажигательными шашками. Они расстреливали людей в упор из автоматов. В результате их поджогов начался пожар, из-за которого крыша «Крокуса» обвалилась, а концертный зал полностью выгорел.

Преступников задержали около 4 утра субботы, 23 марта, в Брянской области. Один из задержанных сообщил, что за содеянное им обещали 500 тыс. рублей.